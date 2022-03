Les samedi 2 et dimanche 3 avril, Tournefeuille (Haute-Garonne) propose son Salon du Chocolat. Il est organisé par le Lions Club de Tournefeuille-Occitanie, au bénéfice d’associations pour enfants handicapés et malades. Fontaine à chocolat, tombolas, conférences, ateliers et dégustations rythmeront ces deux journées. Les horaires d’ouverture sont le samedi entre 10 et 19 heures et le dimanche entre 10 et 18 heures.

