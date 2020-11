Transports. La jeune pousse toulousaine Morio suit les vélos à la trace

Son credo, c’est de tout savoir sur l’usage des utilisateurs de vélo et de lutter contre le vol de cycles. La société toulousaine Morio, implantée à la Cité (ex-Cité des start-up), a remporté l’appel d’offres du programme V-logistique et équipe, depuis septembre, les 1100 vélos électriques mis à disposition des professionnels français (artisans, TPE/PME, grandes entreprises, collectivités territoriales, etc.). Pour protéger cette flotte de cycles du vol, faciliter leur maintenance et étudier leur usage, Morio les équipe de son traceur, les assure grâce à son partenariat avec Allianz et en permet le suivi depuis une plateforme développée en association avec l’entreprise Makina Corpus.

« Notre métier, c’est la sécurisation de flottes de vélos et l’analyse de l’usage de ce transport qui s’est beaucoup développé ces dernières années, encore plus avec les grèves de décembre 2019 et la pandémie », explique Jean Venet, cofondateur de Morio avec Adrien Rambaud. « Nous pouvons équiper plus de vingt modèles différents avec notre traceur, fabriqué par la société tarnaise Syselec spécialisée dans l’électronique. Hormis le vol, notre traceur permet également de récolter des données sur la distance parcourue pour planifier les révisions et alerter sur les besoins d’entretien, de mesurer l’énergie économisée en termes d’émissions de CO2 et la vitesse moyenne. »

Fédérer les acteurs de ce secteur

Avec le programme V-logistique, financé dans le cadre des Certificats d’économie d’énergie par Carfuel, Eni, Bolloré, et par l’État, Morio va équiper de capteurs les deux-roues électriques, 550 classiques et 550 cargo. Ces deux-roues seront disponibles gratuitement pour une durée maximale de dix-huit mois afin de faire découvrir le vélo comme alternative aux véhicules thermiques. L’entreprise toulousaine, qui compte quatre salariés, voit ce projet, prévu jusqu’en juin 2022, comme une première pierre sur l’usage du vélo et l’occasion pour les professionnels de ce secteur de se fédérer.

« Une quinzaine d’acteurs différents sont impliqués pour être capables d’assurer une continuité de services : fabricants (Cycleurope, VUF, etc.), distributeurs (Cyclable, Culture Vélo, Amsterdamer, etc.), spécialistes de la réparation et de l’entretien, fédérations d’usagers (la FUB, Cyclolab) pour les formations et réparations, clusters (Vélo Vallée), assurances (Allianz) », détaille Jean Venet. « Cela va démontrer l’usage vertueux et facile du vélo pour chercher de nouveaux clients. Les entreprises sont ambassadrices de ce mode permettant de faire des économies de parking et de frais kilométriques. »

Morio peut équiper des flottes allant de 10 à 350 vélos. D’ici mars 2021, la start-up, qui vise un chiffre d’affaires de 300.000 euros l’an prochain, aura doté 3000 vélos de ces fameux traceurs.

Julie Rimbert

Sur la photo : Adrien Rambaud et Jean Venet, les fondateurs de la start-up toulousaine Morio. Crédits : Morio