Un concours toulousain dédié à l’alimentation de demain

L’association Les Pépites, qui rassemble des acteurs de l’alimentation en Occitanie,

et le Grand Marché deToulouse lancent la première édition du concours dédié à l’alimentation de demain, Les Pépites de la Food. Un événement construit en partenariat notamment avec BNP Paribas, Invest In Toulouse et le syndicat patronal Medef 31.

Le concours s’attache à mettre en lumière des projets « locaux, innovants et durables » d’au moins six mois d’âge dans plusieurs catégories : produit alimentaire innovant ; restauration de demain ; alimentation sociale et solidaire ; et démarche d’alimentation environnementale.

La date limite de candidature est le jeudi 17 novembre, à 18 heures. La présélection aura lieu le jeudi 24 novembre et les pitchs finaux seront présentés devant public et jury le jeudi 8 décembre lors du Régal Pro - Sud de France. L’appel à projets est en ligne.