L’association Elles bougent lance la huitième édition du “Challenge Innovatech” en Midi-Pyrénées, un concours dédié à l’industrie du futur et à l’entrepreneuriat par des femmes. L’événement réunira plusieurs équipes composées de deux lycéennes, deux étudiantes et deux marraines de l’association. Elles devront œuvrer ensemble pour faire émerger un projet industriel.

En 2023, ce sont vingt challenges régionaux qui se dérouleront partout en France métropolitaine et dans les Outre-Mer, suivis d’une finale nationale au ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 31 mai 2023. Plus d’informations en ligne.

Journée entrepreneuriat au féminin. Jeudi 16 février, de 8h30 à 17h, chez Thales Alenia Space, à Toulouse.