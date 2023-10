Un Ibis Budget ouvre à Labège-Innopole

L’hôtel Ibis Budget Toulouse Labège va ouvrir ses portes le mardi 24 octobre au cœur du centre économique de Labège-Innopole. Ce projet, initié en 2022 par le groupe HIS de la famille Zevaco, se caractérise par l’utilisation de matériaux bruts tels que le béton, le béton ciré, le bois et le métal. Le design des lieux s’inspire de l’univers sportif. L’hôtel possède un total de soixante-sept chambres incluant des chambres "tribus" pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes. Les clients auront également accès au restaurant Pimelo, situé dans l’Ibis Styles à proximité.

Les travaux ont coûté 4,5 millions d’euros de travaux et ont duré un an. Selon le groupe HIS, la construction a été « à faible consommation d’énergie et la production d’énergie de l’hôtel se fait par géothermie ». À eux deux, les deux hôtels de Labège de HIS représentent 147 chambres et font travailler quarante collaborateurs.

Le groupe familial occitan HIS, créé en 2008 par Jean-Louis Zévaco, est propriétaire exploitant de vingt-et-un hôtels, dix restaurants et deux spa Nuxe. Ce sont plus de 400 collaborateurs qui sont implantés en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.