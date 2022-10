Hôtellerie. Le groupe HIS poursuit son expansion malgré les risques

Le groupe hôtelier HIS continue sa croissance malgré la crise. Basé à Villeneuve-lès-Lavaur dans le Tarn, l’entreprise familiale, aux mains de la famille Zevaco, vient de construire et d’inaugurer en octobre 2022 un Ibis Styles de soixante chambres et sa trattoria Pia, à Montauban. L’établissement trois étoiles rejoint un Ibis Budget et un Ibis, déjà propriétés du groupe, au sein du « Village des Chaumes ». Suivra, après dix-huit mois de travaux, l’ouverture d’un Ibis Budget de cinquante-six chambres sur sept étages à Labège, sur le même foncier qu’un Ibis Styles préexistant. Les deux nouveaux hôtels répondent aux dernières normes environnementales, avec un travail particulier sur la géothermie, assure le groupe.

Deux à trois nouveaux établissements par an

« Nous nous développons au rythme de deux à trois ouvertures d’hôtels par an, par construction ou rachat. Nous sommes propriétaires exploitants des établissements, sous franchise du groupe Accor pour nos Ibis, Mercure ou Novotel, ou du Louvre Hotels Group pour nos Campanile », détaille Émilie Zevaco. L’entrepreneure assure la codirection générale, avec sa sœur Magalie, de l’entreprise créée en 2008 par leur père, Jean-Louis, actuel président et ancien du groupe Accor.

Avec une gamme de vingt hôtels allant du deux au quatre étoiles, le groupe HIS se positionne comme « premier groupe hôtelier familial du sud de la France », employant quatre-cents collaborateurs. « Nous sommes rentables mais nos niveaux d’endettement sont élevés, car notre développement a toujours été financé par emprunt bancaire classique. Aucun fonds d’investissement ne participe au capital », précise Émilie Zevaco. Une exception dans le secteur des grands groupes hôteliers.

Retour du niveau d’avant Covid

Après une année 2020 difficile, liée à la pandémie, et une baisse de ses performances de 30 %, le groupe a retrouvé en 2022 un niveau d’activité comparable à celui de 2019, réalisant 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Bien accompagnés par l’État pendant la crise du Covid, nous avons pu maintenir nos effectifs grâce aux mesures de chômage. La crise nous a aussi permis d’apprendre à gérer un hôtel avec agilité, d’ouvrir ou de fermer très rapidement », explique Émilie Zevaco. Mais la répartition de la clientèle, à 75 % d’affaires contre 25 % de loisirs avant le Covid, a évolué au profit de l’hébergement de tourisme, qui représente désormais 35 % de l’occupation des établissements. C’est pourquoi le groupe hôtelier prévoit de renforcer la qualité des services à l’avenir, qui avait dû être réduite pour raisons sanitaires en période de Covid.

Une année 2023 incertaine

Le groupe HIS s’attend cependant à une année 2023 difficile. « Il y a, d’une part, la hausse du coût de l’énergie. Nous réfléchissons, avec le groupe Accor et le gouvernement, à établir un plan de sobriété énergétique dans nos établissements. Il faudra aussi faire face à un pouvoir d’achat de notre clientèle en baisse », analyse Émilie Zevaco, également présidente de la marque Ibis Styles au niveau France. La dirigeante table donc sur une progression modeste du chiffre d’affaires de son groupe à 31 millions d’euros en 2023.

Comme dans l’ensemble du secteur de la restauration hôtellerie, le groupe HIS est également confronté à des difficultés de recrutement. « Nous veillons à fidéliser notre personnel avec des salaires au-dessus des grilles habituelles, des primes ou des solutions d’hébergement sur place. Mais cela reste difficile. Nous recherchons une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. Leur profil n’est pas déterminant car nous pouvons les former », indique Émilie Zevaco.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Émilie Zevaco, codirigeante de l’entreprise familiale Groupe HIS, sur le chantier du nouvel Ibis Budget de Labège qui doit ouvrir en 2024. Crédit : Kim Cumont.