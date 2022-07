Une entreprise d’Occitanie dans les lauréats du Prix Initiative remarquable 2022

Jeudi 30 juin, avec l’engagement d’Initiative France, premier réseau associatif des entrepreneurs de France, cinq entreprises françaises ont été récompensées d’un Label « Initiative Remarquable », d’une aide financière de 4000 euros et d’un accompagnement sur mesure accordés par un jury d’experts sous la présidence de Carole Bellemare, rédactrice en chef du Figaro Économie. Parmi les cinq lauréats, Eco-Tech Ceram, créée par Antoine Meffre et basée à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), a fait briller l’Occitanie lors de l’événement, qui cherche à « valoriser le travail des entreprises innovantes françaises dans l’environnement et la société tout en leur apportant de la notoriété ».

Eco-Tech Ceram, récompensée par le jury du Prix Impact Environnemental, innove dans l’objectif de donner une seconde vie à la chaleur thermique. L’entreprise de vingt-huit salariés cherche notamment « une manière de stocker et de transformer toute chaleur perdue de l’industrie en énergie décarbonnée ».

Clément Perié