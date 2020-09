Digital 113 organise, le 8 octobre, The Green IT Day, une journée dédiée au numérique responsable et durable. L’objectif est de sensibiliser les entreprises du numérique aux attitudes et solutions éco-responsables et de mettre en valeur les diverses solutions proposées par les startups, les PME, les grands groupes et le monde académique pour améliorer l’efficacité énergétique des outils et des services numériques.

Issu de la fusion des clusters numériques régionaux FrenchSouth.digital et DigitalPlace, Digital 113 fédère, anime et accompagne les acteurs de la filière numérique en région Occitanie Pyrénées – Méditerranée.



Si les conditions sanitaires le permettent, débats et ateliers auront lieu en présentiel. Mais l’événement pourra être suivi quoi qu’il arrive intégralement en tout-numérique.