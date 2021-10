Le cluster toulousain du numérique Digital 113 organise, le 7 octobre, la septième édition de son Green IT Day, sa journée d’échanges sur les meilleures solutions pour rendre le numérique plus écologique et responsable.

La conférence d’ouverture sera animée par Anne Alombert, enseignante-chercheuse en philosophie à l’Université Catholique de Lille au sein de la chaire « Éthique, technologie et transhumanismes ». Dans l’après-midi auront lieu des ateliers autour de thématiques variées (l’éco-anxiété, l’empreinte environnementale des entreprises, les écogestes, etc.).

Le format de l’événement est hybride (en présentiel à Montpellier à la Cité de l’économie et des métiers de demain mais également en ligne). Inscriptions ouvertes.

Green IT Day, le jeudi 7 octobre 2021, de 9h30 à 17h30, à la Cité de l’économie et des métiers de demain, Quartier Odysseum à Montpellier, 132 boulevard Pénélope.