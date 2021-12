Vacances de Toussaint. Le comité régional du tourisme revendique une hausse de la fréquentation en Occitanie

Le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTL) a compilé, avec Flux Vision Tourisme, les résultats de fréquentation pour les vacances de Toussaint et ceux-ci « dépassent les prévisions les plus optimistes », selon l’organisation. 8,5 millions de nuitées touristiques auraient été comptabilisées en Occitanie lors de cette période (contre 6,6 millions en 2020 et 7,9 millions en 2019).

Le gain de nuitées touristiques par rapport aux années précédentes serait lié essentiellement à la forte progression des nuitées françaises (+25 % par rapport à 2019), en particulier les nuitées françaises extra-régionales (+34 % par rapport à 2019). Quant aux clientèles étrangères, elles poursuivent progressivement leur retour. Toutefois, malgré une impressionnante hausse de 60 % par rapport à 2020, les volumes de nuitées des clientèles étrangères n’ont pas rattrapé ceux d’avant-crise, accusant toujours une baisse de 28 % par rapport à 2019.

Les plus fortes progressions (toutes clientèles confondues) sont enregistrées sur le littoral (+42 %) et dans les deux métropoles (Toulouse : +42 % et Montpellier : +47 %).