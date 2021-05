Le 3 juin prochain, Les Premières Occitanie organisent une réunion virtuelle afin de présenter leurs programmes aux femmes entrepreneures. La démarche de l’association, membre du réseau des Premières, est focalisée sur l’accompagnement des femmes et des équipes mixtes dans leur projet d’entreprise.

Au programme est prévue une présentation du réseau d’incubateurs et des programmes d’accompagnements proposés par les Premières, présentes en France et au Luxembourg. Cette réunion Zoom vise surtout les femmes entrepreneures et leurs équipes.

Inscription en ligne pour cette réunion destinée aux femmes entrepreneurs, le 3 juin , de 12h30 à 13h45.

C.B