Wayf, la plateforme communautaire toulousaine pour des vacances moins chères

Face à l’inflation, tous les moyens sont bons pour faire baisser la facture ! On connaissait les plateformes de covoiturage pour réduire les frais d’essence et de péage, celles de couch-surfing pour ne pas avoir à payer l’hôtel et voilà désormais une plateforme communautaire pour partager la location d’une maison de vacances avec des inconnus. Lancée en janvier par une entrepreneuse toulousaine, Wayf, pour l’acronyme « Where Are You From ? », permet aux petits budgets de partir à moindre frais dans un grand logement.

« Nous avons déjà près de 200 voyageurs inscrits sur la plateforme et plus de 300 logements en ligne, situés principalement dans le Grand Sud-Ouest », souligne Clarisse Laborde, la fondatrice de Wayf, âgée de 26 ans. « Quand j’ai achevé, en 2022, mes études en école de commerce, j’ai voulu louer un logement en bord de mer avec un petit budget. Je me suis vite rendue compte que je ne pourrais louer qu’une petite surface et c’est comme cela que j’ai eu l’idée de cette plateforme pour mettre en lien les vacanciers. »

Rencontrer de nouvelles personnes

Selon une étude, le logement représente un quart du budget des vacances, avec une moyenne de 1133 euros pour le tarif moyen d’une maison louée une semaine en France. Wayf propose des logements spacieux à la montagne, à la campagne ou sur le littoral, avec un minimum de deux chambres, et facilite la constitution et la gestion de groupes en ligne. La plateforme est dotée d’un système de réservation/paiement partagé. « Le voyageur inscrit ses centres d’intérêt, ses loisirs afin de trouver les meilleurs profils pour cohabiter », détaille Clarisse Laborde. « L’idée est aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Pour les propriétaires, qui sont souvent sur d’autres plateformes, cela permet d’optimiser les chances de louer son logement et un meilleur taux d’occupation, sans frais. »

Les logements disponibles sur Wayf, qui compte déjà trois salariés, sont situés en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Paca et en Corse mais vise déjà des biens en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pays de La Loire. Clarisse Laborde vise un chiffre d’affaires de 100.000 euros cette année et veut avoir fidéliser près de 1000 voyageurs et référencer 1388 logements.

Julie Rimbert

Sur la photo : Clarisse Laborde, la fondatrice de la plateforme Wayf. Crédit : Wayf.