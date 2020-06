En partenariat avec la Mêlée, la CCI du Tarn et la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Tarn, Castres Mazamet Technopole propose de décrypter dans un webinaire les tendances, les approches, les processus de la transformation digitale dans un environnement économique toujours plus complexe pour les PME de son territoire.

Avec le programme suivant :

Introduction : Bastien Ingweiller, Guty

E-commerce : Yannick Jassin & Nicolas Gacia, Yoop Digital

CRM : Thierry Arène, CRM Catalyst

Acquisition / Communication : Yannick Berges, Com’3elles

Système d’information / data / dématérialisation : Lilian Fourcadier, CCI Tarn

Webinaire « Et si la pérennité de votre entreprise tenait à sa transformation digitale ? », le 30 juin à 17h. Informations sur le site de La Mêlée .