Le pôle Aerospace Valley et l’agence de développement économique Ad’Occ en partenariat avec l’association européenne Airborne Wind Europe, organisent, le 30 juin à 15h30, un webinaire intitulé : « L’énergie éolienne aéroportée : opportunités pour les acteurs de l’aéronautique, de l’espace et des drones. »

L’airborne wind energy (AWE), ou énergie éolienne aéroportée en français, est la conversion de l’énergie éolienne en électricité grâce à des « appareils » volants et attachés au sol ou sur un support, qui vont de l’avion à aile fixe au cerf-volant souple. La plupart des concepts convertissent la puissance de traction de ces appareils volants au travers d’un treuil et d’un générateur au sol, tandis que d’autres combinent des éoliennes embarquées avec une longe conductrice. Ce webinaire offrira un aperçu du secteur des AWE et de ces évolutions les plus récentes.

Ce webinaire, qui se déroulera en anglais, sera animé par Émilie Seveno, chargée de mission au pôle Aerospace Valley, et Julien Ciglar, chargé de mission Filière du futur- Énergies marines renouvelables à l’agence Ad’Occ. Inscriptions ouvertes en ligne.

Webinaire le mercredi 30 juin 2021 de 15h30 à 16h30.