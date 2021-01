L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées organise une table ronde en ligne le 19 janvier de 18h30 à 20 heures autour de l’empreinte écologique du Big Data dans le cadre du Certificat Big Data.

La production et la consommation de données sont en train d’exploser à l’échelle mondiale. Avec le développement du big data, les centres de données se multiplient et leur impact écologique, qui était encore minime il y a quinze ans, représente désormais environ 4% de la consommation électrique mondiale. Un data center consomme autant d’électricité que 30.000 habitants européens. L’entraînement des modèles de machine learning a également un coût environnemental.

Jean-Marc Pierson, enseignant-chercheur spécialisé en systèmes informatiques distribués à grande échelle et problématique énergétique ; Max Halford, data scientist spécialisé en machine learning, et Olivier Lefebvre, ingénieur-docteur en robotique, spécialisé dans les relations entre les innovations technologiques et les transformations sociales, participeront à cette discussion animée par Yann Ferguson, enseignant-chercheur spécialisé en éthique de l’Intelligence Artificielle (IA).

Inscription gratuite en ligne. pour ce we binaire consacré à l’impact environnemental du big data, proposé par l’Université fédérale de Toulouse, ce mardi 19 janvier de 18h30 à 20 heures.