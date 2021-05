La Cité de l’économie et des métiers de demain de Montpellier organise, le 25 mai à 11h30, un événement numérique nommé « Plus tard je serai... mécanicien quantique ! » Pourquoi et comment la quantique, cette « théorie physique qui traite du comportement des objets physiques au niveau microscopique » va-t-elle changer nos activités économiques, nos vies quotidiennes ?

Une question à laquelle tenteront de répondre Julien Bobroff, physicien et professeur à l’Université Paris-Saclay, auteur de La Quantique Autrement lors de sa présentation. Suivront un débat et deux ateliers. Programme complet et inscriptions sur la page de la manifestation.

