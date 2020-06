Yvain Vidal, nouveau délégué régional d’EDF en Occitanie.

Yvain Vidal, 57 ans, a été nommé délégué régional d’EDF en Occitanie. Il succède à Gilles Capy, arrivé en 2016 et qui a lui-même passé près de quarante ans au sein de l’entreprise avant de faire valoir ses droits à la retraite. Il part « avec le sentiment du devoir accompli », mais prévient que « les défis climatiques sont désormais immenses et la capacité collective à y répondre vite et de manière coordonnée sera déterminante ».

Précédemment en charge du système énergétique de la Guadeloupe, Yvain Vidal est natif de la région, et a été par le passé directeur régional d’ERDF Pyrénées Landes. « C’est une région extrêmement dynamique, attractive et innovante, idéale pour mettre en œuvre les ambitions partagées d’EDF et du territoire occitan. C’est aussi un plaisir de revenir à Toulouse où j’ai eu l’opportunité de travailler il y a quelques années », confirme-t-il par voie de communiqué.