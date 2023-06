Yvon Goujon, Mr Organics : « Des alternatives à l’usage de la chimie »

Yvon Goujon, quelle est l’activité de Mr. Organics ?

Mr. Organics propose aux particuliers et aux agriculteurs des solutions naturelles pour faire un jardin à la maison ou cultiver des parcelles de manière naturelle. L’idée est de fabriquer, à partir de plantes ou de compost, des engrais qui permettent de nourrir la plante et qui vont aussi la renforcer pour limiter toutes les maladies qu’elles pourraient rencontrer.

Tous les produits que je fabrique sont naturels et autorisés en agriculture biologique. Ils s’adaptent aussi bien à un potager installé sur une terrasse qu’aux exploitations agricoles.

Je commercialise dans toute la France par le biais d’internet et des boutiques distributeurs. Je rencontre beaucoup de clients dans différents salons en Occitanie mais également en région parisienne. Je suis toujours à la recherche de nouveaux partenaires intéressés par ce que je peux proposer, tels que des jardineries, des horticulteurs, des maraichers, etc.

L’année dernière, j’ai réalisé un chiffre d’affaires de 50.000 euros.

Quel est votre produit phare ?

Mon produit phare est le phytomix. C’est une préparation que je fabrique à base d’ail et de piment fort. L’idée est d’apporter des éléments nutritifs aux plantes, mais pas seulement. L’ail et le piment ont des effets répulsifs contre certains insectes et ils aident à prévenir le développement de certains champignons. Ce produit s’applique par pulvérisation sur le feuillage et est adapté pour toutes les plantes : potager, plantes fleuries, gazon, etc.

Comment en êtes-vous arrivé jusqu’ici ?

Je suis ingénieur agricole, formé à l’École supérieur d’agriculture (ESA) de Angers. Après mes études, j’ai eu différentes expériences professionnelles, notamment en m’installant à mon compte pendant huit ans comme horticulteur. Ouvrir Mr. Organics était motivé par l’idée de produire en essayant de réduire l’usage des intrants chimiques.

Aujourd’hui, les particuliers comme les professionnels sont en attente d’alternatives à l’usage de la chimie pour proposer des produits naturels en ayant un rendement économiquement intéressant.

Qu’est-ce que le Compost-Up ?

En collaboration avec la ferme lombricole du Marial, nous avons développé un nouvel outil : un lombricomposteur. Il permet aux particuliers de pouvoir traiter et transformer tous leurs biodéchets en engrais maison à partir de déchets et cartons d’emballage que nous accumulons tous !

Ce lombricomposteur, le Compost Up s’adapte à toutes les tailles de foyer (de la personne vivant seule aux familles de six personnes ou plus), et apporte une solution à l’obligation de gestion des biodéchets à la source imposée par la future législation qui se mettra en place au 1er janvier.

Le Compost-Up se démarque par sa facilité d’utilisation. Pour cela, nous avons travaillé avec un designer et un menuisier, pour un produit fabriqué à 100 % entre Toulouse et Castelnaudary. Dans les modèles actuels, ce sont des plateaux-tiroirs qui ne sont pas simples à manipuler. Notre lombricomposteur se compose d’une cuve dans laquelle vit une population de lombrics, les Eisenia foetida. Ces derniers décomposent et transforment les déchets de cuisine en compost solide et liquide, que l’on peut ensuite utiliser comme engrais pour jardiner et produire notamment ses propres légumes ?

Pour s’adresser aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, il se décline en plusieurs versions (10, 20, 40 ou même 600 litres pour les cantines par exemple). Nous le commercialiserons dès le début de l’été.

Propos recueillis par Lucie Ribaut

Sur les deux photos : Yvan Goujon avec le Compost Up. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.