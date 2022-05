La Région Occitanie a lancé ce 14 mai, la 16e édition du festival Total Festum. Jusqu’au 15 juillet, celui-ci entend, à travers 90 actions, promouvoir la diffusion et la transmission des langues et cultures catalane et occitane. Créé en 2006, Total Festum est un événement porté par la Région Occitanie aux côtés du Cirdoc (Centre international de recherche et de documentation occitanes) et des Offices publics de la langue catalane et de la langue occitane (Opic et Oplo).

La Région Occitanie soutient la manifestation culturelle à hauteur de plus de 330.000 euros. Pour la première fois, l’affiche a été réalisée par un artiste installé en Occitanie, Jean-Charles Couderc. Cette année, l’Occitanie revendique avoir consacré près de 4 millions d’euros en faveur des langues et cultures régionales.



Toute la programmation de cette édition 2022 est à découvrir en ligne.