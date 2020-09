Toulouse. BricoPrivé bientôt repris par Les Mousquetaires

Le Groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché, Brico Cash ou Bricorama…) ont engagé un rapprochement stratégique avec BricoPrivé par prise de participation majoritaire. Créé en 2012 à Toulouse, bricoprive.com est le premier site français de ventes privées dédiées au bricolage, au jardinage et à l’aménagement de la maison. Il a ajouté en 2019 à la vente événementielle la vente de produits permanents. Le groupe s’est fixé un cap stratégique de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

Cet adossement à un acteur majeur de la grande distribution, premier opérateur indépendant du bricolage en France, devrait lui permettre de « franchir une nouvelle étape et de gagner plusieurs années dans son développement », selon Julien Boué, président et cofondateur de BricoPrivé avec Marc Leverger. De son côté, le Groupement Les Mousquetaires entend profiter de l’expertise e-commerce de BricoPrivé et accélérer sa présence omnicanale. Le projet de rapprochement doit encore être soumis à la consultation des représentants du personnel et à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence.