Daniel Dias, Agefiph : « Les politiques de diversité ont des effets positifs sur la compétitivité »

Daniel Dias, pourquoi avoir été partenaire de Futurapolis Planète cette année ?

Dans une période de crise sanitaire dont les implications sociales et économiques commencent déjà à se faire sentir, l’Agefiph a la volonté de s’associer à la réflexion prospective proposée lors de Futurapolis à des chercheurs et entrepreneurs sur l’entreprise de demain.

Pour notre part, nous sommes convaincus que l’avenir appartient aux entreprises qui font ou feront le pari de l’inclusion des personnes handicapées, à celles qui osent innover, remettre en cause les idées reçues et requestionner leurs pratiques.

Quelles sont les actions de l’Agefiph au bénéfice de la RSE ?

Une de nos missions essentielles est de conseiller et d’accompagner les entreprises afin de les aider à trouver et à mettre en œuvre les solutions qui leur permettent de développer l’emploi des personnes handicapées. Notre action s’appuie sur les relations vertueuses qui existent entre l’inclusion des personnes en situation de handicap, le développement de la responsabilité sociétale des entreprises et leur performance. L’inclusion des personnes en situation de handicap et, plus généralement, les politiques de diversité ont des effets positifs sur la compétitivité des entreprises. Elle valorise leur image de marque, invite à revisiter et adapter les process de management et de communication, contribue à développer la motivation et l’engagement des collaborateurs. En bref, les personnes handicapées font faire des progrès à l’entreprise !

Comment voyez-vous le monde qui viendra après la crise actuelle ?

Je ne suis pas devin. Mais parce que demain se joue aujourd’hui, nous sommes fortement mobilisés. Nous agissons concrètement pour que, à court terme, les personnes handicapées et les entreprises qui les emploient bénéficient d’aides financières leur permettant de surmonter au mieux la crise qui nous frappe. Depuis le printemps dernier, notre action vise prioritairement à soutenir le télétravail des personnes handicapées, à faciliter leur transport, à permettre leur formation à distance et à veiller à leur équilibre psychologique grâce à une cellule d’écoute dédiée. La crise passée, notre objectif est que davantage de personnes handicapées trouvent leur place dans toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité… Qu’elles puissent y mobiliser leurs compétences, y progresser naturellement, sans discrimination. Nous sommes convaincus que les entreprises ont tout à y gagner.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Daniel Dias, délégué Régional Agefiph Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit : Agefiph Auvergne-Rhône-Alpes.