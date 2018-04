Le Béluga XL, le géant des airs d’Airbus, prêt à prendre son envol

Un avion plus grand, plus haut, plus large. Ce mardi 20 mars, l’avionneur européen a ouvert pour la première fois les portes de sa Fal (final assembly line) pour présenter un version agrandie de son avion-cargo. Chargé de remplacer les cinq exemplaires actuels Beluga ST entrés en service à partir de 1995, le programme du Beluga XL a été lancé en novembre 2014 afin de répondre aux besoins accrus de capacité de transport d’Airbus, dus à la hausse des cadences de production.

L’avionneur a donc décidé d’accroître la capacité de sa flotte de Beluga ST (dérivé de l’A300) existante et de développer et produire cinq nouveaux Beluga XL (dérivés de l’A330-200). « Désormais, le Beluga XL pourra acheminer deux ailes de l’A350 dans le même avion, auparavant c’était impossible. Nous doublerons ainsi son efficacité », explique Bertrand George, directeur du programme.

51 tonnes transportées sur une distance de 4000 kilomètres

Par rapport à son prédécesseur, ce nouvel avion affiche des dimensions hors-normes : 63,1 mètres de long, une envergure de 60,3 mètres pour une hauteur de 18,9 mètres. Utilisé pour transporter des tronçons complets d’avions de l’avionneur entre les sites de production européens et les chaînes de montage finales à Toulouse et Hambourg, il pourra transporter 51 tonnes de matériel au lieu de 47 tonnes actuellement sur une distance de plus de 4000 km. Pour faire entrer tous les éléments à bord, cet avion dispose d’une porte cargo frontale de 140 m² qui pèse à elle seule 3,1 tonnes.

SI le système électrique est fourni par Safran, les moteurs par Rolls-Royce, la porte par Stelia et le fuselage par Deharde Aerospace, c’est à Toulouse et précisément sur sur le site de l’usine Lagardère à Blagnac que l’avion est assemblé. La cadence est d’un exemplaire à la fois. « Nous ne sommes pas sur de la série », affirme Eric Salon, en charge de la structure. « Chaque avion est un gros chantier et nous faisons de la haute couture ». Mais le planning semble respecté, assure Airbus. « Le premier vol d’essai est prévu pour cet été, la certification à la mi 2019 et sa livraison six mois plus tard », poursuit le directeur du programme, qui ajoute qu’a partir de 2021, les Béluga ST ne seront plus en service.

Sur la photo, un exemplaire du Beluga XL en cours d’assemblage dans le hangar L34 de l’usine Lagardère, à Blagnac. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco