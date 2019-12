Toulouse. Le projet Grand Matabiau, quais d’Oc déclaré d’utilité publique

Feu vert pour la première tranche du projet urbain Grand Matabiau, quais d’Oc (ex. Teso). Le préfet d’Occitanie a en effet publié par décret le 16 décembre 2019, la déclaration d’utilité publique (DUP) qui le valide.

Cette DUP concerne les neuf premiers hectares du programme et permettra notamment la création de la partie sud de la rue Raynal, l’élargissement de l’avenue de Lyon, l’élargissement de la rue Saint Laurent, l’aménagement du parvis Lyon et de quatre places jardinées Chabanon, maison éclusière, Magasins généraux et Cheminaux.

Suite aux réserves formulées par les commissaires enquêteurs l’été dernier, une modification de taille a cependant été adoptée par rapport au projet initial. Il s’agit des hauteurs de constructions qui seront finalement limitées à 35 mètres au lieu des 60 mètres initialement annoncés.