Urbanisme : le nouveau visage de l’avenue de Lyon à Toulouse

Le futur quartier Grand Matabiau Quais d’Oc, dont le renouvellement urbain a été lancé en 2012, se précise. Après des mois de démolitions (quarante immeubles rachetés par Europolia pour 40 millions d’euros fixés par l’EPFL avant d’être rasés), le nouveau visage de l’avenue de Lyon, qui fait le lien entre le faubourg Bonnefoy et le centre-ville, a été dévoilé par Toulouse Métropole et Europolia le 9 mars dernier.

Aux manettes, l’agence suisse Güller Güller, choisie en janvier 2022 comme mandataire de la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, en remplacement de Joan Busquets pour l’ensemble de Grand Matabiau Quais d’Oc. Bien au-delà de la gare, le projet impacte 135 hectares, dont 43 hectares de Zac et comptera à terme 3000 logements.

À l’issue de plusieurs mois de dialogue compétitif, c’est le groupement de copromotionBouygues Immobilier-Vinci immobilier (via la société civile de construction vente SCCV) qui a été désigné lauréat pour la maîtrise d’ouvrage de la future avenue de Lyon. La maîtrise d’œuvre sera quant à elle confiée à Hardel Le Bihan Architectes (agence mandataire), 2PM A, Atelier RITA, Cros et Leclercq architectes, et Atelier APA.

« Sobriété énergétique, nature en ville et exigence de construction, c’est ce que nous attendons ici et nous espérons que toutes les promesses seront réalisées », a rappelé Annette Laigneau, la présidente d’Europolia. Avec ce nouveau projet, l’avenue de Lyon sera élargie, 26 mètres contre 19 actuellement, et apaisée grâce à la création de deux pistes cyclables. « L’ensemble sera aussi "renaturé", avec la plantation de 3000 m2 d’espaces verts et de pleine terre, sur une parcelle aujourd’hui 100 % artificialisée. Cette opération sera exemplaire de la ville de demain », promet Jean-Luc Moudenc, le président de Toulouse Métropole.

La carte de la concertation

Pour parvenir à ces esquisses, quatre groupements ont été mis en compétition et, tout au long de la procédure, les élus ont privilégié la carte de la concertation citoyenne. En juin 2022, un panel de citoyens a ainsi formulé 130 préconisations aux candidats et, en février 2023, après la remise des offres finales, ils ont pu donner un avis sur les quatre offres anonymisées.

Parmi les points qui cristallisent régulièrement les oppositions : les hauteurs d’immeuble feront notamment l’objet d’un traitement particulier. « Nous voulions absolument éviter l’effet couloir. Ainsi, les hauteurs d’immeubles s’échelonneront de R+4 avec attiques à R+11 en seconde ligne, soit des hauteurs maximales de 35 m, conformément aux préconisations de l’enquête publique », précise Mathis Güller.

Au sein de cinq ilots mixtes, 210 logements seront construits, dont 40 % de logements sociaux, « pour compenser l’absence de logements sociaux dans la future Tour Occitanie, si elle devait voir le jour », a souligné le président de Toulouse Métropole. 1500 m2 de socles actifs seront dédiés à des commerces de proximité, des activités sociales et solidaires, d’art et d’artisanat. Un pôle d’innovation sociale sera également construit à destination des personnes en situation d’exclusion, ainsi qu’une résidence intergénérationnelle de quarante chambres et un hostel de cent chambres exploité par le groupe Melt.

Photovoltaïque et réemploi

Concernant les logements l’architecte mandataire Cyrille Le Bihan a de son côté insisté sur le confort d’usage et l’habitabilité. « Deux notions qui sont souvent oubliées au détriment de la haute qualité environnementale. Ce ne sera pas le cas ici, car 100 % des logements seront traversants, bi-orientés et dotés d’un espace extérieur de 5 à 6 m2 », assure-t-il. « Les surfaces habitables seront augmentées comme les hauteurs sous plafond, fixées à 2,70 m, afin de loger des brasseurs d’air. »

Pour atteindre le seuil 2028 de la RE 2020, le projet mixera 789 m2 de panneaux photovoltaïques, disséminés en toitures, à des toitures végétalisées et un système de chauffage urbain par géothermie. 41 % des façades prévues en briques seront par ailleurs issues du réemploi. Enfin, dans ce quartier hyper connecté (bus, métro train), chaque appartement ne bénéficiera que d’une demi-place de parking.

Béatrice Girard

Sur la photo : Un visuel de la future avenue de Lyon végétalisée et élargie, qui doit être livrée en 2026. Crédit : Galerie Blanche.