​Le contrat géant du Rafale, une bonne nouvelle pour Safran Power Units à Toulouse

Signée par Emmanuel Macron, en décembre dernier, la commande historique de quatre-vingts Rafale par les Émirats arabes uni​s,​ livrables entre 2027 et 2031, n’est pas seulement une bonne nouvelle pour Dassault Aviation, elle l’est aussi pour toute la filière aéronautique, qui travaille, souvent, pour l’aéronautique civile et la défense.

Et au premier rang du secteur, le motoriste Safran et sa branche Power Units​.​ Avec 470 salariés​ rassemblés ​​au siège socia​l​ à Toulouse, et une soixantaine à San Diego et Dallas, aux États-Unis, cette filiale, qui conçoit et fabrique​ des ​groupes auxiliaires de puissance​ (APU)​ pour les avions militaires, s’apprête à passer la vitesse supérieure.​ ​« Notre plan est ambitieux, porté par le succès du Rafale à l’export », ​assure​ Frédéric Verdeaux, responsable du service vente et marketing​ chez Safran Power Units​, en marge de la visite, jeudi 7 juillet, de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie.

2021 a été une année de moissons pour l’avion de combat, puisque dix-huit appareils ont été vendus à la Grèce, trente à l’Egypte, douze à la Croatie et douze autres à la France.

Une centaine de personnes recrutée



Pour répondre à cette forte ​demande, Safran Power Units prévoit de relever ses cadences de production, passant de quinze Rafale par an à quarante-cinq d’ici trois ans. Cette branche de l’équipementier, fondée en 1961 sous le nom de Microturbo, regroupe sur le site ​toulousain, planté ​chemin de la Rupé dans la zone d’activités de Sesquières, vingt-quatre bancs d’essai, 27.000 m² d’atelier de fabrication et 1200 m² de surface pour la logistique, ​et ​produit des turboréacteurs pour les missiles et engins cibles. Dans ce domaine, ​Safran, qui se revendique​ leader​,​ revoit à la hausse ses prévisions pour coller aux budgets militaires des États.

Par conséquent, le chiffre d’affaires​, qui s’est établi à​ 100 millions d’euros en 2021​, ​doit aussi suivre cette tendance : + 50 % ​à l’horizon​​ 2023. Et pour accompagner cette montée ​en charge, Safran Power Units étoffe ses équipes progressivement​ pour atteindre 580 personnes dans deux ans.

Audrey Sommazi​

S​ur la photo de Une : Un technicien travaille sur des pièces de moteur chez Safran Power Units, à Toulouse.

Sur la deuxième photo : Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, en visite jeudi 7 juillet sur le site à Toulouse, en compagnie de la directrice générale de l’entreprise Ghislaine Doukhan. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.