Marché de la piscine. 13 % de croissance pour Irrijardin

2019 a été une année record pour le marché de la piscine, notamment grâce à la météo plus que favorable de l’été dernier. La société Irrijardin basée à Noé, en Haute-Garonne, a profité de cette tendance et annonce avoir dépassé les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une croissance de plus 13% par rapport à son exercice précédent.

Pour 2020, Irrijardin prévoit un investissement de plus de 8 millions d’euros dans la création d’une nouvelle plateforme logistique pour son siège, et entreprend des travaux de recherche et d’innovation dans le domaine de la piscine intelligente. La franchise Irrijardin connaît une moyenne de six à sept ouvertures par an avec six ouvertures prévues en 2020 .