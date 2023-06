Ce mardi 6 juin, attention à la nouvelle journée de mobilisation contre les retraites à Toulouse

Ce mardi 6 juin, la France connaîtra la seizième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Toulouse, la manifestation débutera à 10h place Saint-Cyprien. Le cortège suivra ensuite les allées Charles-de-Fitte et l’avenue Paul-Séjourné, avant de se terminera après le boulevard de Strasbourg.

À noter que les transports en commun seront à nouveau fortement perturbés. Tisséo annonce ainsi qu’« à partir de 9 heures, la Navette Aéroport ainsi que les lignes L1, L8, L9, 13, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 63, 66 et 70 seront déviées ». Les lignes A et B devraient fonctionner normalement, tout comme le Tram T1 et la ligne Téléo.