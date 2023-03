249 millions d’euros et un viaduc pour amener le métro à Labège

Tisséo Ingénierie a lancé le vendredi 24 mars les travaux de génie civil qui permettront de connecter l’actuelle ligne B du métro et son terminus de Ramonville-Saint-Agne à l’arrivée de la future ligne C à Labège.

Particularité de ce chantier ? Il sera constitué de moins de 500 m de tunnel et de 2,2 km de viaduc. L’ouvrage comptera 58 piles positionnées sur des fondations en béton et disséminées tous les 40 mètres. Il devra franchir l’autoroute A61 et ses 12 voies de circulation, ainsi qu’un lac.

Le chantier, d’un montant de travaux de 249 millions d’euros, a été confié à un groupement de maîtrise d’œuvre constitué d’Arcadis (mandataire) Systra, OTCE et Séquences architecture et urbanisme.

La partie viaduc sera quant à elle réalisée par le groupement d’entreprises constitué de Demathieu Bard construction (mandataire), Matière, Mas BTP et ETPO. La mise en service de ce tronçon est prévue en 2027, soit un an avant la livraison attendue de la ligne C.