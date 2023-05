250 millions d’euros de financement européen confirmés pour la ligne C

L’invitation par Tisséo à Toulouse de Valérie Drézet Humez, cheffe de la représentation de la Commission européenne en France, ce vendredi 12 mai, avait tout d’une opération séduction. La matinée a été consacrée à la présentation des projets de mobilité en cours dans la métropole toulousaine. Elle a débuté par une visite du chantier de la ligne C [1], au monument aux morts François Verdier. Elle s’est poursuivie par une visite du téléphérique Téléo, qui a déjà bénéficié d’un financement européen de 6,6 millions d’euros.

L’occasion pour Jean-Claude Dardelet, vice-président de Toulouse Métropole en charge notamment de l’Europe et de l’international, de faire le point en marge de cette visite, sur l’ensemble des projets de mobilité en cours ; et sur ceux qui pourraient faire l’objet de nouveaux financements européens.

« À ce jour, une subvention européenne de 250 millions d’euros a été sanctuarisée pour financer la 3e ligne de métro à Toulouse (Ligne C), grâce au plan de relance européen NextGenerationUE », a-t-il confirmé. « Maintenant, nous allons chasser 10 millions d’euros supplémentaires dans le cadre du 3e appel à projets Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), afin de financer des études et/ ou de l’innovation pour la ligne C. » En effet, l’UE ne finance pas directement les travaux d’infrastructure en matière de mobilité. « Pour être éligibles, les projets de mobilité doivent cependant répondre à des critères précis : amélioration des interconnexions, impact environnemental et transition numérique », a cependant rappelé Valérie Drézet Humez.

Béatrice Girard