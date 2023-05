3/3 La banque : à qui la faute ?

Les victimes diffèrent en âge, genre et profession. Mais selon Me Morer et Me Lauga, avocats de la partie civile, la très grande majorité des victimes signalées sont clientes de BNP Paribas. Un dénominateur commun étonnant et, à ce jour, sans explication.

Les avocats d’Agathe Boisvert l’assurent, « le dossier va être énorme ». Camille Lauga et Joris Morer indiquent (...)