C’est ce qui s’appelle avoir du nez. À l’heure où les bocaux de moutarde ont déserté les rayons des supermarchés (pénurie oblige…), Ghislain Durand, maître moutardier installé à Castelnaudary depuis 2020, est dépassé par le succès de sa moutarde artisanale. Il vient de relancer cette production locale éteinte depuis 1925. Elle est issue d’une filière 100 % occitane : les graines sont cultivées à Narbonne, le vinaigre vient de Coursan et le sel de Gruissan. « Je parviens à peine à répondre à la demande, je suis obligé de rationner mes clients pour tous les satisfaire », s’étonne-t-il.

Huit heures par jour dans son laboratoire de 110 m2 aménagé dans la pépinière d’entreprises Créaude, il prépare donc sa recette maison. Les graines sont broyées dans un moulin en granit qu’il a dessiné lui même et fait fabriquer dans le Tarn. Puis il met en pot, au gramme près, et étiquette sa production. Ce natif de Bourgogne, ancien chef de cuisine - formé chez Paul Bocuse - mais aussi diplômé d’une école de commerce et entrepreneur dans l’âme, a lancé son activité après une solide étude de marché.

Des ventes décuplées grâce à la pénurie

« J’ai réalisé que la moutarde 100 % française ne représente pas grand-chose sur le marché mondial, avec à peine cinq producteurs en France et qu’en réalité, 80 % de la "moutarde de Dijon", appellation non protégée, vient du Canada ! », raconte-t-il. Or chaque Français mange 1kg de moutarde par an. « Le calcul est simple : nous sommes 6 millions en Occitanie, si je produis 6 tonnes par an, cela ne représente que 1 % du marché régional, et c’est rentable ! »

À cela s’est ajoutée la pénurie inattendue de graines canadiennes cette année, conséquence du dôme de chaleur qui a frappé le pays en 2021. Ghislain Durand avait estimé son maximum de production entre 9 et 10 tonnes par an mais, depuis six mois, il produit l’équivalent de 12 tonnes annuelles. « Cette situation de pénurie mondiale m’a favorisé car je me retrouve aujourd’hui l’un des rares fabricants français de moutarde encore en mesure de fournir. D’ailleurs, je ne pensais pas atteindre ce seuil de production avant cinq ans d’activité ! » Un succès qui se traduit par un chiffre d’affaires exponentiel : 44.000 euros en 2021 et 100.000 euros en 2022.

Relancer une filière moutarde en Occitanie

Si Ghislain Durand parvient toujours à répondre à la demande, c’est parce qu’il a pris soin de se constituer plus d’un an et demi de stock de graines depuis le lancement de son entreprise. Selon lui, il y a d’ailleurs matière à relancer la filière moutarde en Occitanie. « Il faudrait pour cela que les agriculteurs soient incités par les chambres d’agriculture et la Région à cultiver cette plante qui s’adapte facilement à de nombreux terroirs. Aujourd’hui, si ce n’est pas le cas, c’est uniquement parce que la moutarde n’est pas subventionnée par l’Europe ! »

N’importe quel fabricant peut donc revendiquer l’appellation "moutarde de Dijon" à condition d’utiliser 22 % de graines de moutarde dans ses préparations. Mais pour sa moutarde haut de gamme, Ghislain Durand a fait le choix d’en utiliser 30 %, sans aucun ajout d’épaississant.

Une qualité qui, évidemment, a un prix : entre 20 et 30 euros/kg contre 2 à 3 euros/kg pour la moutarde industrielle. Qu’importe. La gamme de moutarde cathare (au vin blanc, au thym bio…) a trouvé son public dans les supermarchés de circuits courts, chez plusieurs chefs étoilés de la région (Lionel Giraud, à Narbonne, Franck Putelat, à Carcassonne). Elle est aussi distribuée par Olivier Gastronomie, grossiste alimentaire toulousain spécialiste des produits fins et de terroir. Une production à taille humaine à laquelle Ghislain Durand tient pour, dit-il, « rester dans ce cercle vertueux qui me permet de rémunérer correctement agriculteurs et fournisseurs. » Question de principe.

Béatrice Girard

Sur la photo : Ghislain Durand, maitre moutardier, installé à Castelnaudary travaille dans son laboratoire. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.