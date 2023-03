À Granague, un collectif de riverains se mobilise contre une usine à goudron

C’est dans l’urgence que le collectif « Non à l’usine à goudron » à Granague, une commune de 2500 habitants située au nord de Toulouse, est né il y a quelques jours pour s’opposer à l’implantation d’une centrale mobile d’enrobage à chaud. Eurovia, l’exploitant, prévoit de réaliser les travaux de réfection de l’autoroute A68 sur une portion de 18 kilomètres. « Ce projet est passé sous les radars », regrette Charlotte, une porte-parole du collectif. « Nous l’avons appris car une enquête publique en cours a été signalée sur le site de la commune. »

Risque d’explosion et fuite de produits toxiques, rejets atmosphériques à proximité de zones d’habitations, d’un lycée, d’une zone boisée... Les opposants tentent de faire valoir leurs arguments en multipliant les actions : deux pétitions en ligne ont rassemblé près de 4000 signatures et des courriers ont été adressés au préfet et aux collectivités. Le collectif organise une seconde manifestation ce samedi 18 mars devant l’entrée de l’usine. L’enquête publique doit s’achever le 20 mars. Le préfet se réserve ensuite la possibilité de signer l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exercice de l’activité. Si c’est le cas, le collectif s’engagera dans la constitution d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

A.S.