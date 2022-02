À Lodève, la belle mécanique de NKD Puzzle

Qui aurait cru que Lodève deviendrait un territoire de création pour amateurs de Steampunk [1] ? NKD Puzzle propose en effet, depuis cette ville de l’Hérault, des boites à énigmes, des casse-têtes et autres jeux de construction qui plaisent aux amateurs d’étranges machines présentes notamment dans l’œuvre de Jules Verne.

À l’origine, il y a la passion de Christophe Laronde, qui fabriquait ces drôles d’objets seulement pour le plaisir. C’est son ami et futur associé, Julien Vigouroux, qui a eu l’idée d’en faire commerce en 2019. Bien lui en a pris. Trois ans plus tard, la société vend ses "puzzle box"(repéré notamment au Festival international des jeux de Cannes) dans cinquante-six pays, dans une soixantaine de boutiques en France et dans une dizaine à l’étranger (Canada, Australie, États-Unis, Angleterre et Allemagne). NKD Puzzle est passé de deux à une quinzaine de salariés [2]. « Notre chiffre d’affaires a été quasiment multiplié par trois chaque année depuis notre création. En 2020, nous étions à 220.000 euros et, en 2021, on s’est rapproché des 600.000 euros », fait savoir Julien Vigouroux.

Prix élevé, mais dimension écologique



Après quelques mois chez Context’Art, la couveuse montpelliéraine des entreprises culturelles, la jeune pousse à rejoint Lodève. Aujourd’hui, elle ne quitterait pour rien au monde l’arrière-pays héraultais. « Deux-trois personnes viennent en voiture. Les autres viennent en vélo ou à pied », indique le directeur général. Une autre façon de vivre, loin de l’ultra-concentration dans les grandes villes. Ce qui est raccord avec la « dimension écologique » prônée par l’entreprise. NKD Puzzle revendique en effet « d’aller vers le zéro déchet, d’utiliser des plastiques compostables, des papiers recyclés et réutiliser des chutes de bois ».

Les prix de sa quinzaine de produits vont de 40 à plus de 40.000 euros. Les boites à énigmes les plus belles et les plus complexes, comme la Mécanigma ou l’Architecto, nécessitent des centaines d’heures de montage. Ce qui justifie un prix très élevé. Pour une addition moins élevée, il est possible d’acheter le casse-tête en kit pas encore monté, le montage devenant un jeu en lui-même en suivant les instructions d’une notice épaisse d’environ 150 pages.

En 2022, la société lodévoise se lance dans de nouveaux défis. Elle va lancer une mini-série et une application pour présenter de façon ludique ses produits. Au lieu d’envoyer une boite de démonstration qui, on l’aura compris, prend beaucoup de temps à être montée, il suffira d’une tablette pour que les futurs acheteurs commencent à découvrir le riche univers de NKD Puzzle. « Nous voulons aider les gens à décrocher des écrans et à faire travailler leurs cerveaux et leurs mains », résume le directeur général qui espère que, de Lodève à New York, ils seront de plus en plus nombreux à jouer le jeu !

Matthias Hardoy

Sur les photos : L’Architecto de NKD Puzzle, la boite à énigmes qui nécessite environ 200 heures pour être montée // Une partie de l’équipe d’une quinzaine de salariés// Une sélection des produits vendus par la société de Lodève. Crédit : NKD Puzzle.