Haute-Garonne. L’Estapa, nouvelle porte d’entrée vers une « montagne quatre saisons »

À la fois magasin de sport, boutique de location de ski et de vélo, café et agence de voyage, l’Estapa est à la croisée de toutes les activités de François Gillaizeau. Ce professionnel du tourisme installé depuis plusieurs années dans la station de ski du Mourtis, où il gère le centre de vacances des Pierres Blanches, l’hôtel-restaurant le Tuc de l’Étang et l’Igloo, boutique de location de matériel dédié aux sports de montagne, élargit son périmètre. Il ouvre le 1er décembre prochain un nouveau lieu hybride qui se veut la vitrine d’une « montagne quatre saisons », dans les locaux d’un ancien bar face à la gare de Saint-Gaudens.

« Le modèle des stations est dépassé. Face aux incertitudes liées au manque d’enneigement, nous proposons depuis plusieurs années déjà des activités pour pratiquer la montagne tout au long de l’année, au-delà du seul ski. C’est aussi dans cette optique que j’ai lancé en 2018 l’offre de balades et de séjours itinérants "La Garonne à Vélo" sur le tracé de Trans-Garona, qui reliera à terme par piste cyclable Toulouse au Val d’Aran, en Espagne. La stratégie consiste à se diversifier pour se sécuriser », explique François Gillaizeau. L’entrepreneur a ainsi saisi l’opportunité d’un vaste espace vacant pour se positionner à l’entrée de la vallée et proposer un magasin de sport typé montagne et technique qui n’existait pas dans son territoire. On pourra aussi y louer du matériel pour éviter la queue en station, s’y restaurer ou encore apprendre à réparer ses skis ou son vélo lors des ateliers participatifs ouverts aux adhérents du lieu.

Liaisons en train

Pensée comme une étape, l’Estapa va aussi permettre à son agence de voyage Concept Séjours de valoriser des formules vacances « écologiquement responsables » dans les Pyrénées ou en itinérance douce le long de la Garonne, en s’appuyant sur la desserte ferroviaire de Saint-Gaudens. Les clients pourront arriver directement en train et être acheminés en navette dans les hébergements en propre de François Gillaizeau, au Mourtis, ou dans les structures de ses partenaires dans d’autres stations, comme Luchon-Superbagnères ou les Agudes.

Dans son dernier projet, qui va s’accompagner de la création de trois nouveaux emplois, cet acteur touristique incontournable des Pyrénées haut-garonnaises s’est associé à un autre entrepreneur local, Jean Adoue. Les deux partenaires ont investi 60.000 euros dans l’achat des murs de l’ancien bar. La SARL Concept Loisirs, dédiée à l’activité location, a par ailleurs mobilisé 150.000 euros pour la constitution du stock en matériel. « C’est évidemment un pari, mais la crise sanitaire, qui a entraîné une longue fermeture des Pierres Blanches, a renforcé notre remise en question », précise François Gillaizeau. « Il est nécessaire de diluer le risque par rapport à nos activités au Mourtis, même si les dernières saisons, été y compris, ont été plutôt bonnes. »

Johanna Decorse

Sur la photo : Imaginé comme le « QG des montagnards », l’Estapa ouvrira le 1er décembre à Saint-Gaudens. Crédit : l’Estapa.