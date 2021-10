À Toulouse, Altezza Immobilier invente les frais d’agence à la carte

En France, près de 30% des ventes immobilières se feraient encore aujourd’hui sans passer par une agence. En effet, pour de nombreux vendeurs et acquéreurs, payer des frais d’agences immobilières - qui représentent un pourcentage du montant de la vente - est un véritable frein.

Pour justifier ce pourcentage, les agences facilitent la transaction en gérant toutes les modalités administratives, de la publication de l’annonce, à la réalisation du diagnostic de performance énergétique, en passant par la recherche d’acheteurs, l’organisation des visites et la rédaction d’un compromis de vente…

« Mais certains clients ne souhaitent pas que nous gérions tout de A à Z, et malgré des frais déjà réduits à 3,5%, ils préfèrent se débrouiller sans nous », décrit Camille Meneghin, fondatrice d’Altezza Immobilier. Un constat qui a conduit la jeune cheffe d’entreprise a créer « Altezza Services », une plateforme* en ligne qui permet aux particuliers d’acheter des services à la carte en amont de la vente de leur bien, uniquement en fonction de leurs besoin.

Un panel de services de 49 à 1399 euros

Une innovation qui bouscule les codes traditionnels de l’immobilier. Car, contrairement aux frais d’agences classiques, déduits du prix de vente enregistré chez le notaire, ces services sont tous payables d’avance et couvrent une large palette. Estimation, mise en valeur du bien, prise de vue par drone, coaching, home staging virtuel ou réel, diffusion de l’offre dans les boites aux lettres ou sur les réseaux sociaux, filtrage des visites, interface avec les notaires, suivi du dossier bancaire, ou négociation du prix de vente… 60% des services proposés par l’agence sont gérés en interne et 40% sont sous-traités.

« Les clients ont le choix et chaque service est facturé indépendamment. Il en coûte par exemple 49 euros pour diffuser l’offre et 1399 euros (le service le plus onéreux) pour négocier le prix… », précise Camille Meneghin. D’après son étude de marché, elle mise particulièrement sur « les formalités administratives, véritables repoussoirs pour les vendeurs, mais aussi la mise en valeur du bien, les filtrages et plannings des visites. »

Pour commencer Altezza Services cible les vendeurs et réfléchit déjà à étoffer son offre autour des besoins des acheteurs. L’entreprise a investi 20.000 euros dans le lancement de cette plateforme, qu’elle espère rentable très rapidement. « Justement car nos services sont payables immédiatement. Nous devrions donc, sans casser le marché des agences classiques, capter une clientèle qui nous a échappé jusqu’à présent et nous tablons sur une hausse de notre chiffre d’affaires de 35% dès l’année prochaine. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Camille Meneghin espère capter une clientèle réfractaire aux agences immobilières grâce aux frais à la carte et payables d’avance. Crédit : Altezza Immobilier.