À Toulouse, Grant Thornton voit plus grand

Des nouveaux locaux « plus vastes, plus modernes, moins cloisonnés » de 550 mètres carrés pour « faciliter les échanges entre salariés ». L’an passé, le bureau toulousain de cabinet d’audit et de conseil Grant Thornton a quitté L’Union pour Balma. « Cela permet aussi d’être plus proche de nos clients, d’être mieux ancré dans l’écosystème économique toulousain », estime Frédéric Joucla, son directeur depuis un peu plus d’un an et demi. [1] Vinct-cinq personnes travaillent aujourd’hui pour le bureau local qui vise « les trente collaborateurs d’ici fin 2022 ».

Des TPE à Latécoère

Du côté audits et commissariat aux comptes, Grant Thornton accompagne « des grands groupes comme Latécoère, des entreprises privées confrontées à différents types d’opérations financières (LBO, private equity), des structures du secteur public, comme le CHU de Nîmes ou Tarn-et-Garonne Habitat, ou encore des sociétés détenues par des investisseurs étrangers ou cotées en bourse », décrit Frédéric Joucla.

Pour la branche expertise comptable, « notre cœur de métier, ce sont les TPE, PME et ETI de tous les secteurs du tissu économique toulousain », explique Jean-Baptiste Fauché, le directeur Expertise conseil du bureau toulousain. « Nous avons environ quatre cents clients. Trois cents pour l’expertise comptable et cent pour le commissariat aux comptes », résume le directeur du bureau toulousain. Grace à l’appui du siège national du groupe, le bureau toulousain peut également donner des conseils sur de nombreuses questions (sociales, patrimoniales, fiscales, juridiques, numériques, lutte anti-corruption, etc.).

« Des experts-comptables extrêmement mobilisés »

En 2020, Grant Thornton a revendiqué 200 millions d’euros de chiffre affaires. Le groupe emploie 2000 collaborateurs, dont 127 associés répartis dans vingt-trois bureaux. Toulouse est comptabilisé par le groupe dans les chiffres de la Grande Région Sud-Ouest (soixante-dix collaborateurs), qui atteignaient 8 millions d’euros en 2020. Une année qui fut aussi le début d’une crise sanitaire qui a créé un surplus très important de travail pour le cabinet. Durant la crise, les experts-comptables « ont été extrêmement mobilisés par le gouvernement pour la mise en place des mesures d’aides : activité partielle, demande pour les fonds de solidarité et plus récemment prime inflation par exemple », rappelle le directeur Expertise conseil.

« Cela a permis de renforcer les liens dans les équipes, d’être plus soudés. En dix-huix mois, il n’y a pas eu de turnover ! », fait remarquer Frédéric Joucla. Un argument important dans un secteur qui a eu la réputation de la dureté et d’essorer ses salariés, et qui peine encore, de ce fait, « à attirer de nouveaux talents ». Ce que reconnaissent les deux dirigeants qui veulent promouvoir « un mode de travail plus en adéquation avec les aspirations des nouvelles générations » et « faire connaître nos métiers dans les universités et les écoles ». En un mot, Grant Thorthon Toulouse veut « dépoussiérer » son image pour que ces grands locaux continuent d’accueillir à l’avenir de nouveaux collaborateurs et, ainsi, poursuivre son développement.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Frédéric Joucla, le directeur du bureau toulousain de Grant Thornton, et Jean-Baptiste Fauché, directeur de la branche Expertise conseil. Le cabinet de conseil et d’audit a déménagé en 2021 à Balma, dans des nouveaux locaux plus grands. Crédit : DR.