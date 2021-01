À Toulouse, Oppidea annonce la mise en production de 2600 logements en 2021

Tous les ans, c’est une annonce attendue par les promoteurs car elle donne le la de la production de logements neufs programmée dans les quartiers aménagés par Toulouse Métropole via Oppidea. Cette année, elle l’était sans doute davantage, compte tenu du contexte économique.

En 2021, la société d’économie mixte prévoit de mettre en production 1600 nouveaux logements et notamment la troisième et dernière tranche du quartier de la Cartoucherie (dix ans après les premiers coups de pioche). Mille autres logements sont comptabilisés dans le plan de cession 2021. Ils émanent d’opérations situées dans le périmètre Anru [1] et de lots non attribués en 2020 en raison de la crise sanitaire. Ceci porte à 2600 la mise en production globale attendue cette année.

« C’est un plan volontaire, compte tenu des réserves dont dispose Oppidea », estime Stéphane Aubay, le président de la FPI Occitanie Toulouse Métropole. Nous constatons que la ville de Toulouse a fait de gros efforts avec des mises à disposition conséquentes à la Cartoucherie, Toulouse Aérospace ou encore Saint-Martin-du-Touch et Malepère, mais c’est beaucoup moins vrai dans les autres communes de la métropole. Un peu comme si certaines municipalités n’avaient pas encore pris conscience qu’il faut relancer la construction », pointe le promoteur.

600 logements d’un coup à la Cartoucherie

Le calendrier 2021 prévoit l’attribution de dix programmes de 800 logements (libres et mixtes) dans les quartiers Andromède, Empalot, Saint-Martin-du-Touch, Malepère, Laubis (à Seilh), Monges-Croix du Sud (à Cornebarrieu), Parc de l’Escalette (à Pibrac) et Piquepeyre (à Fenouillet). Le point le plus significatif concerne l’attribution de fonciers à la Cartoucherie, correspondant à la construction de l’ensemble de la troisième et dernière tranche (soit 600 logements). Oppidea a d’ailleurs annoncé pour cette opération un nouveau mode de consultation ouvert à des groupements associant au minimum quatre opérateurs.

Enfin, le dernier projet emblématique inscrit au calendrier 2021 concerne le lancement du programme Fenêtre sur Piste à Toulouse Aérospace. Il s’agit d’un programme de 200 logements dédiés au coliving et donc exploités au sein de résidences gérées, avec un rez-de-chaussée actif. Pour ce dernier programme, Oppidea prévoit l’attribution de l’opérateur au deuxième trimestre 2021 et de la maitrise d’œuvre au quatrième trimestre. Quoi qu’il en soit, les promoteurs immobiliers estiment que ces annonces ne seront pas suffisantes pour amortir le trou d’air qui se profile dans la construction neuve. « Actuellement, les stocks de logements neufs disponibles à la vente sont au plus bas. Seule une production significative en diffus permettrait de relancer la machine », selon Stéphane Aubay qui en appelle à « garder un esprit de partenariat entre promoteurs et élus de la métropole. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Oppidea, la Sem d’aménagement de Toulouse Métropole, tente de maintenir un niveau de production de logements neufs élevé malgré la crise en 2021. Ici, le quartier de la Cartoucherie. Crédit : Hélène Ressayres – ToulÉco.