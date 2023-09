À Toulouse, au fil des années une Grande Braderie devenue incontournable

En ce premier jour de la Grande Braderie de Toulouse, Emmanuelle de Vinster fait de nombreux va-et-vient entre sa boutique et la rue pour installer portants et tables. La propriétaire du magasin de vêtements haut de gamme Becfin, situé rue des Marchands à Toulouse dans le quartier Esquirol, a le sourire mais n’a pas beaucoup de temps à nous consacrer. « La Grande Braderie, cela permet d’attirer vers la boutique des clients qui n’osent pas forcément rentrer d’habitude pour s’acheter une belle pièce. Ce n’est pas du tout le moment de l’année le plus important pour nous mais, d’année en année, le chiffre d’affaires pour ces journées augmente », explique la commerçante toulousaine. « Et puis c’est un moment de fête, on travaille dehors. Cela coupe un peu la routine, il y a une autre atmosphère », ajoute en souriant Emmanuelle de Vinster.

Quelques rues plus loin, rue des Arts, l’opticienne Dorothée Duboureau Escudié qui porte des belles lunettes rondes, a fait venir sa mère retraitée pour l’épauler face au flux plus importants de clients. La lunetière est enthousiaste par rapport à cette braderie qui fête en cette année 2023 sa onzième édition. « Cela fonctionne pas mal cette braderie, on voit de plus en plus de gens qui viennent passer le week-end exprès à Toulouse pour cela. Pour nous, c’est aussi une manière de déstocker des lunettes de soleil qui n’avaient pas trouvé preneurs avant », confie l’opticienne.

« Faire un événement festif qui attire vers les commerces de centre-ville »

La Grande Braderie est organisée par la Mairie de Toulouse, qui gère la logistique sur la voirie, et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), qui s’occupe de la relation avec les commerçants. Mais quel est l’objectif de cette opération pour les deux organisations ? « Ce n’est pas de concurrencer la Braderie de Lille. Chez nous, il n’y a pas de forains, de commerçants non sédentaires », détaille Stéphanie Lemoine, élue à la CCI de Toulouse et gérante de la boutique de tissus d’ameublement, de voilages et linge de maison La Maison de Bouquières. « Le but est de faire un événement festif, de plus en plus animé, qui attire vers les commerces de centre-ville. Cette année, il devrait y avoir une belle ambiance, avec notamment l’ouverture d’une guinguette square Charles-de-Gaulle et des animations autour de la Coupe du monde du Rugby. »

Selon la CCI, la première année, 120 commerçants avaient participé à l’événement commerce de la rentrée. Aujourd’hui, ils seraient près de 700. « Quasiment tous les commerçants avec vitrine du centre-ville participent désormais. Donc, on ne peut pas doubler le nombre de commerçants d’édition en édition comme au début. Les grandes enseignes qui étaient réticentes commence à bien jouer le jeu. Seules les enseignes de luxe ne participent pas, car ça ne colle pas avec leur image. Nous sommes dans une phase de stabilisation. Nous n’avons pas de projet d’agrandir la zone de la braderie pour le moment », déclare l’élue consulaire.

Côté mairie de Toulouse, on voit cette édition 2023 d’un œil optimiste. « Les commerçants ont eu un premier semestre pas forcément des plus faciles. C’est un moment important de reprise », estime Olivier Arsac, adjoint chargé notamment de la coordination des actions relatives à la vie économique, qui s’exprime avec un entrain certain. « Il fait beau, il y a beaucoup de moments festifs prévus, autour du rugby ou de la saucisse de Toulouse. Cela s’annonce comme une très bonne braderie. »

Matthias Hardoy

Sur la photo : La braderie mobilise près de 700 commerçants dans les rues de Toulouse jusqu’au 9 septembre. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.