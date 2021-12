A Toulouse, la concertation pour la Halle des Transports du Grand Matabiau s’achève bientôt

Dans le cadre du projet Grand Matabiau Quais d’Oc, la Région Occitanie va construire une nouvelle Halle des Transports, côté Marengo, qui va permettre à la gare de faire face « à un triplement de sa fréquentation actuelle à l’horizon 2030, consécutive notamment à la mise en service programmée de la troisième ligne de métro et l’arrivée annoncée de la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux ».

L’Occitanie a lancé cet automne une concertation afin de définir les contours du projet en lien direct avec les usagers. Ouverte le 10 novembre dernier, elle se déroule notamment via une consultation en ligne jusqu’au 10 décembre et des ateliers de co-construction en début d’année 2002. Quelles ambitions donner à ce nouvel équipement ? Quels services, espaces ou équipements y trouver pour les différents usagers ? Comment garantir le confort pour tous et l’exemplarité environnementale ? Voilà les questions au coeur des échanges à venir.

Le coût du projet, financé par la Région, est estimé à plus de 74 millions d’euros. Il a été confié à Europolia et à l’Agence régionale aménagement construction (Arac).