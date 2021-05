À Toulouse, les industriels avancent des pistes pour faire redécoller l’aéronautique

« La filière n’est pas restée inactive. Tout le monde s’est mobilisé pour trouver des pistes de survie et de redéploiement », explique Christophe Cador, le président de Tompasse, pour Toulouse Occitanie Méditerranée Pyrénées aéronautique spatial et systèmes embarqués. Cette association, née en 2006, rassemble une vingtaine d’industriels de l’aéronautique et des systèmes embarqués à Toulouse. À elle seule, elle représente 50.000 salariés, soit 30% des effectifs de la filière.

« Nous sommes des acteurs de terrain, nous nous battons pour le développement économique de l’Occitanie. Voilà ce qui nous unit », insiste le président et, par ailleurs, patron de l’entreprise Satys. En octobre et novembre dernier, les membres de ce think-tank se sont rencontrés à vingt-trois reprises et ont échangé dix heures durant. De ces entretiens est né un livre blanc dans lequel cinq propositions sont proposées pour relancer le secteur aéronautique. Mais attention, Tompasse ne veut pas être maître d’oeuvre. « Nous restons à notre place, aux côtés des acteurs », prévient Christophe Cador.

Diversification et mobilité

L’association se situe dans la droite ligne du plan de relance annoncé en juin dernier par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Parmi les idées préconisées, elle plaide pour la mise en œuvre rapide des aides financières pour accompagner la supply-chain dans sa diversification. « Nous nous sommes aperçus d’une méconnaissance des aides de la part des petites entreprises », reconnait Damien Proust, le vice-président de Tompasse, et responsable de l’ingénierie de propulsion chez Airbus. « Nous devons flécher et travailler avec celles qui ont du potentiel pour récupérer les subventions dont elles ont besoin. »

Tompasse espère également mobiliser la filière autour des enjeux de la mobilité décarbonée. « Airbus a un genou à terre mais on veut rester leader », martèle Damien Proust. Comment ? « En mutualisant les technologies à plusieurs industries pour faire levier », poursuit M. Proust, et en rapprochant les industriels des laboratoires de recherche. Autre idée prônée : la mobilisation des salariés bénévoles en activité partielle de longue durée (APLD) pour former des opérateurs et conseiller ainsi des entreprises.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Un avion de ligne s’élance pour décoller sur les pistes de Toulouse-Blagnac.

Au second plan des avions de l’avionneur Airbus attendent d’être livrés. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.