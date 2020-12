Occitanie. Action en justice contre les toxiques cachés des pesticides

Ce mardi 1er décembre, neuf associations, dont Nature et Progrès et Campagne Glyphosate France, née en Ariège, ont déposé plusieurs plaintes au pôle santé du parquet de Paris pour demander le retrait immédiat de pesticides contenant des toxiques cachés. Cette action en justice, qui s’accompagne d’une campagne citoyenne baptisée « Secrets Toxiques », s’appuie sur les résultats d’une étude scientifique de Gilles-Éric Séralini et Gérald Jungers. Menée depuis la fin du printemps 2019 et dévoilée fin octobre, cette étude a révélé la présence de métaux lourds et de toxiques cancérogènes, dont de l’arsenic, dans quatorze pesticides vendus en France et en Europe et présentés comme alternatives au glyphosate. Des produits dangereux qui n’apparaissent pas sur les étiquettes des pesticides vendus en grande surface et dans les jardineries, donc accessibles à tous, soulignent les associations.

À une plainte contre X pour fraude à l’étiquetage, tromperie, mise en danger d’autrui et atteinte à l’environnement qui vise en premier des industriels, s’ajoute une plainte contre l’État français pour carences fautives, celui-ci n’ayant pas, selon les associations, joué son rôle de contrôle et de retrait des produits mis en cause, notamment de la gamme Clairland, Compo et Roundup. « Cette action pourrait aboutir, au moins en France, au retrait rapide de ces produits en vente libre par l’Anses, qui va constater la tromperie dans leur étiquetage et leur composition », espère Dominique Masset, de Campagne Glyphosate France.

J.D.