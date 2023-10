Aéronautique. Aérocherche fait vivre la mémoire de l’aviation

Ce n’est pas un euphémisme. Gilles Collaveri est incollable sur l’histoire de l’aviation. Le fondateur de l’association Aérocherche, spécialisée dans l’archéologie aéronautique, a élucidé plus d’une trentaine d’histoires de l’aviation et des navigants. La dernière en date est celle de Georges Schlienger. Ce pilote de l’armée de l’air française décolle à bord de son appareil, un Heinkel 162, le 23 juillet 1948. Mais, en raison d’un problème électrique dans le moteur, l’avion s’écrase quelques minutes plus tard dans une clairière près de Mont-de-Marsan (Landes).

Soixante-quinze ans plus tard, Gilles Collaveri expose le samedi 14 octobre au musée Aeroscopia, à Blagnac, les vestiges de cet aéronef, les médailles et l’uniforme du pilote, en présence de sa fille, Catherine Witte, qui avait un an au moment de l’accident mortel. « Elle ne connaissait rien sur la carrière de son père. Et on l’a reconstituée. Sa fille est très émue », rapporte Gilles Collaveri.

« La boucle est bouclée »

Cette exposition n’est que la partie immergée d’une enquête menée avec l’aide d’une dizaine de passionnés, tous membres d’Aérocherche. Parfois, elle démarre à partir d’un témoignage, d’une lecture dans un livre. C’est le cas du « Ville de Toulouse ». Avec onze personnes à bord, le Dewoitine 338 s’élance le 23 mars 1938 de Dakar, au Sénégal, à destination de Toulouse. Ce trimoteur fait escale à Casablanca, au Maroc, à Oran, en Algérie, puis à Barcelone, en Espagne. Mais ce soir-là, le mauvais temps est au rendez-vous : neige, brouillard, vent. L’avion poursuit sa route et donne régulièrement sa position, mais vers 20h07, les habitants d’un petit village des Pyrénées-Orientales, entendent un bruit de moteur, suivi d’une explosion. L’avion vient de percuter le Mont Canigou, vers 2100 mètres d’altitude.

« Nous avons contacté la mairie, propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu l’accident, qui nous donne son accord pour l’opération de recherche de l’épave. Nous sommes allés interroger les personnes âgées et avons sollicité un guide de montagne », raconte le fondateur de l’association. Une fois le feu vert du service archéologique de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) donné, une petite équipe fait l’ascension du Mont Canigou en 2015. Sur place, elle trouve un cadran de tableau de bord, une trappe de visite ou une goulotte et même un fragment de peigne. En 2018, l’association expose ces trouvailles. « La boucle est bouclée », se félicite le fondateur d’Aérocherche.

Si les recherches s’effectuent sur les traces matérielles laissées, l’enjeu de ce travail se rattache également à la mémoire, à celle des navigants, à celle de l’aviation aussi. « Nous posons les fondements de l’archéologie aéronautique », estime Gilles Collaveri.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Gilles Collaveri, le fondateur d’Aerocherche. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.