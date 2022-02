Aéronautique. À Toulouse, l’Énac entre dans le giron du groupe Isae

Dans l’aéronautique, la consolidation ne touche pas que la sous-traitance. Même les écoles d’ingénieurs se rapprochent et unissent leurs forces. C’est le cas de l’École nationale d’aviation civile (Énac), qui devient membre associé de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Isae). Un nouveau partenaire pour ce groupe fondé en 2011 et formé déjà de trois écoles membres - Supaero à Toulouse, l’Ensma à Poitiers et Supmeca à Paris - et de trois membres associés représentés au conseil d’administration - l’Estaca dans les Yvelines, l’École de l’air et de l’espace, qui forme les pilotes militaires à Salon-de-Provence, et depuis quelques semaines l’École d’aviation civile, à Toulouse.

Une belle prise aussi. Car, cette école, fondée en 1949 et présente à Toulouse depuis 1968, est une référence : elle dispose de sa propre flotte d’avions et forme 1800 étudiants chaque année, dont des pilotes de ligne, des contrôleurs aériens et des ingénieurs, et 3500 stagiaires dans le monde. « L’Énac conserve sa propre identité et autonomie », tient à préciser Olivier Lesbre, président du groupe Isae et directeur général de Supaero. « Il ne s’agit pas de fusionner mais de coordonner », insiste le président. « C’est une nouvelle étape importante. Car cet ensemble nous paraît cohérent pour répondre aux besoins des industriels. »

« Gagner en visibilité »

Du côté de l’Énac, Olivier Chansou, son directeur général, indique que ce rapprochement prend tout son sens en raison du Covid-19. « L’ensemble du secteur doit se mobiliser pour intégrer la transition écologique. Et puis, nous sommes complémentaires. » Si l’Énac est très tournée vers les métiers du transport aérien, l’Isae forme des ingénieurs pluridisciplinaires en aéronautique.

Ce rapprochement permet aussi de « gagner en visibilité à l’international ». « Il y a une compétition pour attirer les étudiants des pays émergents », observe Olivier Lesbre, qui cite l’Inde, la Chine ou encore les pays d’Amérique du Sud. « C’est bien pour cela que nous nous unissons mais que nous voulons aller plus loin. On renforce aussi nos liens avec l’IRT [1] Saint-Exupéry et l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onera). »

Désormais le groupe Isae compte 6500 étudiants, dont 4000 élèves ingénieurs et 475 doctorants à travers six écoles réparties partout en France.

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’Isae Supaero à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres-ToulÉco.