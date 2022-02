Aéronautique. Airbus redécolle plus vite que prévu

Un redressement spectaculaire. En 2021, Airbus s’est joué de la crise. Pour preuve le bilan chiffré de l’année écoulée publié par l’avionneur européen, jeudi 17 février. Le constructeur a enregistré un bénéfice net de 4,2 milliards d’euros, battant son record de 2018 (3,1 milliards d’euros), alors qu’il produisait près d’un quart d’avions en plus.

Le rebond est d’autant plus spectaculaire que le groupe aéronautique avait connu un trou d’air historique provoqué par la crise sanitaire en 2020 : la production avait alors chuté d’un tiers avec quarante avions de la famille A320 (A319, A320 et A321) assemblés par mois, dès avril 2020, contre soixante début 2020.

Or, en 2021, les cadences de production des moyen-courriers de la famille A320 sont revues à la hausse. Airbus, qui produisait fin 2021 quarante-cinq exemplaires par mois, prévoit de remonter à soixante-cinq appareils mensuels à l’été 2023, plus qu’il n’en a jamais construit. Dans le détail, c’est le succès de l’A321, nouveau best-seller du groupe avec 3419 commandes à lui seul à ce jour, qui dope ses résultats. Cet avion est sans équivalent chez Boeing, affaibli par les problèmes de son 737 MAX, responsable de deux catastrophes aériennes en octobre 2018 et mars 2019, et les années de retards accumulées par son futur long-courrier 777X.

Dividendes versés

Le président exécutif d’Airbus Guillaume Faury attribue ces résultats « remarquables » à la hausse des livraisons d’avions commerciaux en 2021 (611 avions, soit 8 % de plus qu’en 2020), à « la bonne performance » des activités spatiales et de défense ainsi qu’à la division hélicoptères et à « l’attention portée à la réduction des coûts et à la compétitivité ».

Conséquences : le chiffre d’affaires a progressé de 4 %, à 52,1 milliards d’euros, dont 9,2 milliards pour les activités de défense. Et l’avionneur renoue donc avec le versement d’un dividende, après l’avoir supprimé ces deux dernières années. Signe de son optimisme pour 2022, le groupe vise 720 livraisons d’avions commerciaux en 2022, soit une augmentation de 18 %.

« Politique salariale record »

Dès avril 2020, Airbus avait annoncé 15.000 suppressions de postes sans licenciement sec, avec finalement, à l’arrivée, quelque 10.000 départs effectifs. Un peu moins de deux ans après, le groupe prévoit d’effectuer 6000 recrutements en 2022. « On est contents quand l’entreprise va bien », se réjouit Florent Veletechy, secrétaire général CFTC, la troisième organisation syndicale du groupe. « On s’attendait à ces résultats car ils sont le reflet des efforts des salariés. Nous avons connu deux années de disette avec le gel des salaires en 2020 et une augmentation de 1 % l’année suivante, contre 3 % en temps normal », explique-t-il.

Le 24 février, une première réunion dite de transparence salariale pour l’année 2021 est organisée. « Nous estimons que la direction doit mettre la main à la poche avec une politique salariale record pour les récompenser. Nous serons vigilants et attentifs », promet Florent Veletchy.

Audrey Sommazi

Sur la photo :Lors d’une manifestation de salariés d’Airbus, durant la période Covid, pour éviter un trop grand nombre de départs contraints, un A350 réalise plusieurs vols d’essais . Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.