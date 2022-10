Aéronautique. Blue Spirit Aero parie sur les petits avions à hydrogène

« Je veux faire rêver. » C’est la raison pour laquelle Olivier Savin a appelé son entreprise Blue Spirit Aero (BSA). « La couleur bleue rappelle le ciel et elle aussi celle de l’hydrogène. Quant à Spirit, c’est une référence à l’esprit pionnier », raconte le fondateur de cette entreprise, née en juillet 2020, qui fait le pari de mettre en service un aéronef à voilure fixe de ​quatre​ places 100 % hydrogène dès 2026.

Surtout ne pas se fier à la jeunesse ​du projet. La start-up, ​domiciliée​ à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), emploie déjà une équipe de quinze personnes installée dans le bâtiment B612, à Toulouse​. Et elle est portée par un homme ​d’expérience​s​. Olivier Savin, ingénieur formé à Supaero, a travaillé sur l’intégration de piles à combustible dans la navette spatiale pour Honeywell en Californie et à la gestion de plusieurs projets d’hydrogène chez Dassault Aviation. ​« J’ai nourri une passion pour cette technologie », insiste-t-il. « Je suis capable de dire ce qu’il est bon de faire​, et de ne pas faire,​ avec l’hydrogène sur les avions​. »​

L’avion n’existe pas encore, mais son principe de fonctionnement est clairement défini​. D​estiné aux écoles de pilotes et à l’aviation de loisirs et de tourisme, l’​aéronef intègre de multiples groupes motopropulseurs électriques à hydrogène (appelés POD). Longue distance, temps de recharge rapide, zéro-émission et signature sonore faible sont les principaux avantages.

De plus, si jamais un ou plusieurs groupes motopropulseurs ​tombaient en panne, l’aéronef pourrait toujours voler et effectuer des atterrissages motorisés puisqu’il n’y a pas de point de défaillance unique. « Ces PODS identiques sont interchangeables et on peut repartir en vingt minutes. On n ’est pas contraint d’immobiliser l’avion », ajoute Olivier Sav​i​n.

Distance de décollage de 300 mètres

Les principales caractéristiques de ce premier avion, baptisé Dragon Fly, ​ont été dévoilées : une charge utile de 360 kilos, une distance de décollage de 300 mètres, une vitesse de croisière de 250 km/h et une distance maximale de 700 km. Le premier vol est attendu pour 2024, le démarrage de la production sur la zone de Toulouse Francazal en 2025​. ​

En attendant, Blue Spirit Aero a noué des partenariats pour se donner les moyens techniques de réussir. La start-up s’est tournée vers le centre français de recherche aérospatiale (Onera) pour la partie simulation et optimisation aérodynamique, ​vers​ Pragma Industries pour la technologie de la pile à combustible ou encore Dassault Syst​è​m​es ​pour la partie logiciel.

Côté financement, l’entreprise a obtenu 700.000 euros d’aides de la part de Bpifrance, ​de ​la Région Occitanie et ​d’​Airbus Développement.​ ​En 2020, elle a levé des fonds auprès de business angels et d’investisseurs et s’apprête à effectuer un second tour de table.

Audrey Sommazi​​

Sur la photo : Le Dragon Fly de Blue Spirit Aero, qui sera assemblé à Toulouse Francazal. Crédit : Blue Spirit Aero.