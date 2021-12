Aéronautique. Dans le rouge, Sabena Technics fait le pari du redécollage depuis Toulouse

Malgré les incertitudes liées à la flambée de l’épidémie qui pèsent sur le transport aérien, Sabena Technics s’est lancée dans une campagne de recrutement inédite. Jeudi 2 décembre, l’entreprise, spécialisée dans la peinture d’avions, invitait les candidats potentiels à postuler au pied d’un A350 flambant neuf. Après une visite du hangar, avec moult explications sur les différentes activités liées au​​ métier de peintre, ceux qui avaient montré de la motivation et un intérêt sincère pour les aéronefs signaient dans la foulée un​ contrat​, avec formation intégrée.

« En septembre, nous avons réactivé nos moyens habituels, comme Pôle Emploi », raconte Pascal Pastor, le directeur général de ce site situé près des pistes de l’aéroport Toulouse-Blagnac​ (ATB), qui emploie 120 personnes, dont 95 peintres. « Mais nous n’avons pas eu de candidat. Alors, il a fallu réfléchir très très vite. Car il nous manquait 30 ouvriers au moins. » Objectif atteint pour ce premier job dating : quarante personnes, quelle que soit leur qualification, ont été embauchées.

Et, s​achant que cette main-d’œuvre est une denrée de plus en plus rare, Sabena Technics a décidé de porter une attention particulière aux conditions de travail de ses nouvelles recrues : un CDI, un salaire​ payé au​ smic sur treize mois, des avantages sociaux octroyés et des heures supplémentaires, week-end et jour férié compris, majorées.

« Si on pouvait arrêter de perdre de l’argent, ce serait très bien »

​Pourtant, le site de Toulouse n’est toujours pas sorti des turbulences. « Nous perdons de l’argent », confirme Philippe Rochet, président du groupe Sabena Technics. Alors qu’il y a dix-huit mois encore, tout allait bien : en janvier 2020, il inaugurait son quatrième hangar. Puis en mars, comme toute la filière, l’entreprise, très dépendante d’Airbus, se prend un mur et, à la fin de l’année, son chiffre d’affaires chute de 50 %.

« Restons optimistes, préparons la reprise en accompagnant nos clients sur la remontée des cadence » , veut croire Philippe Rochet. « On ne se développe jamais sans prendre de risque. Il faut anticiper. » Avec moins d’une centaine d’avions peints en 2021, dont 80 % d’A320, le best-seller d’Airbus, le site de Toulouse table sur un chiffre d’affaires de moins de 12 millions d’euros, contre 15 millions en 2019. Et en 2022 ? « Si on pouvait arrêter de perdre de l’argent, ce serait très bien », espère le dirigeant.

Audrey Sommazi

Sur les photos : en haut, Philippe Rochet, président du groupe Sabena Technics, et Pascal Pastor, directeur général du site de Toulouse. En bas, une opération de job dating inédite s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise le 2 décembre dernier. Photos : Rémy Gabalda - ToulÉco​.