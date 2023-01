Aéronautique. Avec une nouvelle filiale, Sabena Technics se renforce depuis Toulouse

Le Covid-19 est un lointain souvenir. Les effets s’estompent mais les acteurs de la filière, sévèrement touchés, en tirent toujours des conséquences. Au point que la consolidation du secteur se poursuit. C’est au tour du groupe Sabena Technics, dédié à la maintenance des avions civils et militaires, d’annoncer le rachat d’une partie des activités de la société d’ingénierie Aeroconseil Akkodis (ex-Akka Technologies) pour créer une nouvelle filiale. Sabena Technics BCG est le vingtième site de cette entreprise qui emploie dans le monde 3500 personnes, dont 2500 en France, 1000 en Occitanie, pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros. En tout, six mois de travail ont été nécessaires pour trouver de nouveaux locaux, à deux pas des anciens, organiser le transfert de la totalité des salariés dans la nouvelle entité et obtenir des agréments, notamment.

Avec ce rachat, Sabena Technics conforte son développement dans le secteur des services, puisque cette filiale, dotée de bureaux à Blagnac, son siège, à Singapour, Dubaï et Montréal, réalise entre 400 et 500 projets par an pour le compte d’une centaine de clients (avionneurs, loueurs d’avion et compagnies aériennes) sur trois segments de marché : le suivi de navigabilité, la modification des avions (cabines, systèmes et avions passagers en avions cargo) et les opérations en vol . « Les activités de cette filiale sont au cœur de notre business model », justifie Philippe Rochet, le patron de Sabena Technics. « Avec cette opération, nous augmentons nos ressources, car nous n’avons pas les mêmes clients. »

« Les marchés sont là »

Avec ce rachat, le groupe, repris en 2019 par les fonds Sagard et Towerbrook aux côtés de Bpifrance, déjà à la tête d’une autre filiale spécialisée dans la peinture d’avion installée à Blagnac, aux abords des pistes de l’aéroport, conforte son emprise sur Toulouse. « Sur les huit dernières années, nous avons doublé notre chiffre d’affaires grâce aux rachats de sociétés, à la création de société et au développement organique. Nous nous développons à un rythme harmonieux », analyse Philippe Rochet. « En 2022, nous avons recruté trois-cents personnes. Et, on ne va pas s’arrêter cette année car les marchés sont là. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Philippe Rochet, le dirigeant du groupe Sabena Technics. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.