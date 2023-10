Depuis Toulouse, Safran prend de l’envergure dans l’électrification des avions

Safran est le numéro un mondial des câblages électriques pour l’aéronautique : l’équipementier dispose d’un portefeuille complet des équipements électriques, du générateur aux systèmes de distribution et de conversion électrique et de moteurs électriques. Mais il cherchait à se renforcer sur l’activité de systèmes électriques. Voilà qui est fait. Sa filiale Safran Electrical & Power, dont le siège est à Blagnac, vient d’annoncer le rachat de l’activité systèmes électriques aéronautiques de Thales, spécialisée dans la conversion, la génération de puissance et les moteurs électriques pour l’aviation civile et militaire. Cette opération, en négociations exclusives entre les deux entreprises depuis un an, renforce les ambitions du motoriste dans l’électrification des avions, un enjeu clé de la décarbonation du transport aérien.

Ainsi, les sites de Thales, implantés à Chatou et Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, à Méru, dans l’Oise, et les activités support, de maintenance et de production implantées à Orlando (États-Unis) et à Singapour passent sous pavillon Safran. Soit en tout 650 employés et un chiffre d’affaires généré en 2022 de 145 millions d’euros.

Moteur électrique certifié en 2024

Avec ce rachat, Safran reprend une panoplie de technologies et de produits. « Ils sont complémentaires de notre activité », justifie Bruno Bellanger, le directeur général de la division Power de Safran Electrical & Power, qui emploie 1600 personnes près de Toulouse, citant des solutions dans la conversion électrique capables de passer d’un courant alternatif à un courant continu ou encore d’une puissance de plusieurs kilowatts à des dizaines. Ainsi, le groupe français compte désormais comme client ATR et se renforce dans la défense.

L’intérêt de Safran pour l’aviation électrique ne date pas d’hier. En 2002, il rachetait Goodrich puis, en 2018, reprenait Zodiac. « La propulsion hybride et l’électrification sont l’un des trois piliers de la stratégie du groupe », rappelle Bruno Bellanger, qui cite également les carburants faibles en carbone et la propulsion à turbine à gaz ultra efficace. Dans ce dernier domaine, Safran s’apprête à certifier en 2024 son moteur électrique Engineus, destiné à l’aviation générale légère, c’est-à-dire les avions de loisirs ou dédiés à la formation des pilotes amateurs.

D’ailleurs, des partenariats ont déjà été noués avec des start-up, comme Aura Aéro par exemple. Safran équipera avec son moteur électrique l’Integral E, le biplace de voltige et d’entraînement de pilotes, et l’ERA, le futur jet régional électrique de la jeune pousse toulousaine.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le moteur électrique ENGINeUS, emblématique des produits de Safran Electrical & Power. Copyright : Christel Sasso / CAPA Pictures / Safran.