Aéronautique. Depuis Toulouse, Universal Hydrogen lance la course à l’hydrogène dans les airs

Faire voler des avions commerciaux avec de l’hydrogène vert dès 2025, cela paraît impensable. C’est pourtant le pari de la start-up américaine Universal Hydrogen, créée en 2020 à Hawthorne, en Californie, par Paul Eremenko, un entrepreneur de 43 ans au parcours déconcertant. L’Américain est un ancien de Google, de la Darpa, l’agence de recherche avancée du Pentagone, et d’Airbus.

Pour tenir les délais très courts, une filiale Europe a été ouverte à Toulouse, en octobre 2021, avec à sa tête Pierre Farjounel, un universitaire de 40 ans à la longue ​carrière​ chez Airbus. C’est dans un vaste bâtiment construit en 1948, entièrement rénové, face à la piste d’aviation d’affaires, là ou il y a quelques années étaient parqués le Concorde, le Super Guppy ou une Caravelle, que ​le bureau d’études de cette filiale Europe, avec sa trentaine de salariés​,​ travaillent à la conversion d’un ATR-72​.​

Dans un hangar, l’équipe toulousaine conçoit des réservoirs amovibles d’hydrogène liquide, placés ensuite dans des​ modules en aluminium. Deux d’entre eu​x​, de 500 kilogrammes chacun, sont ensuite placés dans l’avion, à l’arrière. Ensuite ? Pierre Farjounel, ​le directeur général Europe, ​rodé à l’exercice de vulgarisation, explique le procédé. « ​Les capsules d’hydrogène alimentent une pile à combustible. Cette pile convertit l’hydrogène en électricité et alimente à son tour un moteur électrique.​ » ​Mais inconvénient : pour placer ces deux capsules, il faut supprimer des sièges. Ainsi, l’ATR-72 de soixante-dix passagers n’en comptera plus que cinquante-six. ​Ce système, avec une autonomie de vol de près de 1000 kilomètres, assurera des vols avec zéro émission de carbone​ et une réduction des coûts liés à la maintenance​, promet Universal Hydrogen.

Une centaine de commandes fermes

​La course dans les airs n’attend pas. ​Si un premier vol expérimental d’un DASH 8 est prévu au-dessus de Moses Lake, dans l’État de Washington, aux États-Unis​, la filiale toulousaine s’est chargée de tester et de valider le transport de ce module, son entrée et sa sortie d’un avion en trois minutes. À la fin de l’année, elle s’apprête à tester le transport de ce même module sur route.

Universal Hydrogen, qui a réalisé deux levées de fonds pour un montant total de 85 millions d’euros, affirme avoir déjà des commandes pour 200 avions, dont une centaine de commandes fermes. La compagnie aérienne​ espagnole​ AirNostrum ​aurait ainsi réservé dix exemplaires, Connect une centaine.​​

Audrey Sommazi

Sur les photos : Un ATR-72 qui sera équipé de capsules à hydrogène alimentant une pile à combustible. // Pierre Farjounel, directeur général Europe d’Universal Hydrogen, et ses équipes au centre de recherche à Blagnac. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.