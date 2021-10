« Excellence Club Aerospace offre une nouvelle façon de dynamiser les affaires »

Nadia Didelot, pouvez-vous nous présenter Excellence Club Aerospace, sa genèse et ses objectifs ?

En 2000, j’ai fondé Toulouse Web, un city-guide toulousain, qui en 2005 totalisait 450.000 visiteurs par mois. Je me suis alors demandée pourquoi ne pas utiliser cette plateforme au service de l’aéronautique puisque j’avais travaillé avec ATR et Airbus. Du coup, j’ai lancé la marque Aeromorning, un site bilingue d’information et d’actualité sur l’aéronautique et le spatial. J’ai voulu travailler le réseau en organisant, en parallèle, chez moi, des dîners informels avec des acteurs du secteur. Au bout d’un certain temps, je trouvais qu’il manquait quelque chose. D’où l’idée de créer ce club d’affaires premium, à vocation internationale, qui n’existait pas à Toulouse.

Quel était son objectif ?

Une fois par mois, des conférences - en tout une quinzaine - et des échanges abordaient des thématiques pointues, telles que l’intelligence artificielle, la digitalisation ou encore “comment faire du business avec l’Inde ?” ou “comment impliquer les femmes dans l’aéronautique ?”. Mais avec le Covid-19, nous avons perdu tous nos adhérents. Alors, on s’est demandé s’il fallait continuer, ou pas, mais avec un évènement plus important. C’est ainsi que sont nés les trophées.

Comment avez-vous sélectionné les candidats pour les trophées ?

Sur trente-cinq dossiers reçus, nous en avons retenu quatorze selon des critères rigoureux : l’innovation du projet, son caractère applicable très vite ou encore l’équipe à la tête du projet.

Qui sont les nominés ?

On compte Beyond Aerospace, Cobratex, Limatech, Anywaves ou encore les américains Berfield et Allthenticate. Ils concourent dans une des cinq catégories (aviation verte, innovation, cybersécurité, digitalisation, étudiant inspirant) déterminées et choisies en lien avec l’actualité du secteur. Un jury international de treize professionnels de l’innovation et du domaine aérospatial révèlera les lauréats.

Quelle est la vocation de cette première édition ?

Cet événement vise la stimulation de l’industrie et offre une nouvelle façon de dynamiser les affaires et de développer de nouveaux marchés. Je suis ravie que cette première édition se place à un niveau international. Depuis Los Angeles, Flavia Regina Ferreira, qui a ouvert une antenne du club en Californie, a trouvé des clients et des candidats.

Cette journée est aussi marquée par des rendez-vous d’affaires...

Des ateliers d’échanges techniques, animés par des sociétés choisies qui présenteront plusieurs solutions innovantes en lien avec les thèmes stratégiques de l’événement, sont en effet prévus à partir de 14 heures. Les présentateurs seront ouverts aux échanges et aux questions. Toutes les sessions d’atelier incluront des moments dédiés au réseautage.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Nadia Didelot, fondatrice d’Excellence Club Aerospace. Crédit : Hélène Ressayres -ToulÉco.